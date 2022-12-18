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كوريا الجنوبية تبحث سبل الرد على إطلاق جارتها الشمالية صواريخ باليستية

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كوريا الجنوبية تبحث سبل الرد على إطلاق جارتها الشمالية صواريخ باليستية
Gettyimages.ru
سيئول - أناس يشاهدون بثا لتجربة صاروخ كوري شمالي
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عقد المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لبحث التعامل مع إطلاق بيونغ يانغ الصواريخ الباليستية.

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد صرّحت يوم الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين شبه بعيدي المدى خلال الفترة من 11:13 قبل ظهر اليوم إلى 11:5 بعد الظهر من بلدة "دونغ تشانغ-ري" في إقليم "بيونغ آن" الشمالي في كوريا الشمالية نحو البحر الشرقي.

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وكانت بلدة "دونغ تشانغ-ري" هي المنطقة التي أجرت فيها كوريا الشمالية اختبارا لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب قبل 3 أيام.

بدورهم، أدان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الوطني، إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين البالستين، ووصفوه بأنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وبأنه استفزاز بالغ يعمل على تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ويهدّد السلام والأمن في المنطقة.

وحذّر المشاركون في الاجتماع أن الشمال سيدفع الثمن عن استفزازاته، واتفقوا على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوية والولايات المتحدة واليابان لحماية الشعب من استفزازات كوريا الشمالية.

المصدر: يونهاب

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