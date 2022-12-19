ميانمار.. إصابة 11 شخصا على الأقل بانفجار على متن عبارة

أصيب 11 شخصا على الأقل بانفجار على متن عبارة نهرية في مدينة رانغون العاصمة الاقتصادية لميانمار، وفقا لمصدر أمني.

ووقع الانفجار قرابة الساعة السابعة مساء (12.30 ت. غ.) يوم الأحد، في عبّارة تقل ركابا عبر نهر يانغون الذي يروي المنطقة باتجاه بلدة دالا، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن 11 شخصا أصيبوا، في حين أفادت وسائل الإعلام المحلية عن إصابة 13 شخصا.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام دماء وأنقاضا متناثرة على أرضية خشبية.

وفي أكتوبر، انفجرت قنبلتان خارج سجن رانغون، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح 18 آخرين، في هجوم نسبه الجيش إلى "إرهابيين".

وفي يوليو، أدى انفجار عبوة ناسفة قرب مركز تجاري في المدينة ذاتها، وهي الأكبر في ميانمار، إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.

المصدر: أ ف ب