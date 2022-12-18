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شركة Tez Tour تتعهد بإعادة جميع السياح الروس العالقين في مصر حتى 21 ديسمبر

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شركة Tez Tour تتعهد بإعادة جميع السياح الروس العالقين في مصر حتى 21 ديسمبر
Legion-Media
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أعلنت شركة Tez Tour للسياحة أنها ستسير رحلات لإعادة السياح الروس العالقين في مصر حتى 21 ديسمبر بعد تعثّر رحلات شركة iFly، وأنها أمّنت إقامة السياح بالفنادق حتى مواعيد رحلاتهم.

وجاء في بيان الشركة: "أخطرتنا شركة iFly للطيران بتنظيم رحلات إعادة السياح الروس من المنتجعات المصرية بسبب التعليق الإجباري لبرنامج رحلات الشركة في هذا الاتجاه من 15 إلى 19 ديسمبر".

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وأشارت شركة iFly إلى أن السياح الروس سيتمكنون من العودة إلى موسكو على متن رحلات "مصر للطيران" و"كوريندون".

وأضافت أنها تواصل العمل على تنسيق الوثائق اللازمة مع وكالة النقل الجوي الروسية لمواصلة برامج الرحلات إلى مصر اعتبارا من 20 ديسمبر.

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المصدر: إنترفاكس

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