إيران: واشنطن تستخدم العقوبات ضد أي دولة تقف بوجهها

اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة بالسعي لتحقيق مصالحها عبر سياساتها التدخلية، واللجوء إلى أداة العقوبات ضد أي بلد يقف بوجهها.

وقال قاليباف خلال اللقاء الذي جمعه مع و وزير خارجية نيكارغوا دنيس مونكادا، إن "هناك مشتركات تجمع بين البلدين، لا سيما الحظر الأمريكي المفروض عليهما بسبب مواقفهما المناهضة للإمبريالية"، مشددا على ضرورة التعويل عليها في سياق توسيع العلاقات الثنائية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، قد أكد خلال كلمة بمناسبة يوم الطالب الجامعي بجامعة طهران يوم 7 ديسمبر، أن أمريكا هي أكثر الحكومات استبدادا وديكتاتورية في العالم، حسبما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال رئيسي حينها "الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات لإعاقة تقدمنا"، لافتا "إلى أن الأمريكيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران الضعيفة وجعلها مثل سوريا لكنهم أخطأوا في الحسابات لأن الشعب الإيراني لن يسمح لهم بذلك وأحبط الطلاب والأساتذة مخططاتهم ومنعوهم من تحقيق مآربهم".

وخاطب الأمريكيين بالقول: "إن حصيلة غزوكم لأفغانستان واحتلالها هي 35 ألف معاق.. لكن من المدهش أنكم تدعون إعطاء الحياة للشعوب"، متسائلا: "هل أنتم تريدون منح الحياة للشعب الإيراني؟!".

وانتقد واشنطن لصنعها تنظيم "داعش" ثم تزويد الإرهابيين بالسلاح للهجوم علي زوار مرقد شاهجراغ في شيراز مما أسفر على استشهاد زوار بينهم طفل ووالده.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية