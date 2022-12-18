أردوغان: سيصل مدى صواريخ "تايفون" الباليستية التركية إلى ألف كم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من المقرر أن تضاعف تركيا مدى صاروخها الباليستي "تايفون" حتى ألف كيلومتر.

وقال أردوغان: "تم الإعلان عن مدى صاروخ تايفون على مسافة 560 كيلومترا. وتحدثت الأسبوع الماضي مع متخصصين، وقيل لي إننا سنصل إلى ألف كيلومتر".

وأجرت شركة Roketsan التركية اختبارا لأول صاروخ باليستي قصير المدى محلي الصنع على ساحل البحر الأسود، حيث أصاب "تايفون" الهدف بنجاح على مسافة 561 كم بعد تحليق استغرق 458 ثانية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التجارب والمواصفات التقنية للصاروخ.

المصدر: تاس