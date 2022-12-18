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ثلاثة قتلى بموجة عاتية غمرت ساحل مدينة بجنوب إفريقيا

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ثلاثة قتلى بموجة عاتية غمرت ساحل مدينة بجنوب إفريقيا
AP
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جرفت موجة عالية ثلاثة أشخاص في مدينة ديربان الساحلية في جنوب إفريقيا ولقوا حتفهم، ما دفع سلطات المدينة إلى إغلاق شاطئها الشمالي.

وأعلنت "خدمات الطوارئ الطبية" مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مراهق، وقالت إنها "استجابت للتقارير بشأن موجة استثنائية اجتاحت مجموعة من مرتادي الشواطئ على الرصيف ما تسبب في وقوع عدة إصابات".

وأضافت أن 17 شخصا على الأقل نقلوا إلى منشآت طبية مختلفة لتقلي العلاج بعد إصابتهم جراء الموجة.

وشارك أكثر من 35 حارس إنقاذ في جهود إنقاذ ما يزيد على 100 شخص تضرروا من الموجة الهائلة، وفقا للبلدية التي ذكرت أنها أطلقت تحقيقا في الحادث.

وعادة ما تكون ديربان خلية من النشاط في موسم العطلات، وتجذب السياح المحليين والدوليين إلى شواطئها.

يتوقع أن يجذب موسم الأعياد لهذا العام، الكثير من السياح المتلهفين على العودة إلى الشواطئ بعد سنوات من الإغلاقات والإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كوفيد 19، التي أدت إلى تراجع السياحة في ديربان.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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