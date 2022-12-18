الأركان البيلاروسية: الأنباء حول استعدادنا لعمل عسكري "مضللة وكاذبة"

أكدت هيئة الأركان البيلاروسية أن جميع الأنباء التي يجري تداولها حول استعداد جيش بيلاروس لعمل عسكري، "مضللة وكاذبة".

وقالت الهيئة: "الإجراءات التي طلبت من المواطنين في سن الخدمة الإلزامية في الجيش، لا تقيد تنقلهم ولا تفرض عليهم أية قيود، وتتلخص في ضرورة إخطار شعب التجنيد باختصاصاتهم".

وأضاف: "على المعنيين تسجيل أنفسهم في شعب التجنيد التابعين لها إن غيرو أماكن إقامتهم، وذلك لتزويد صنوف القوات المسلحة بمعلومات حول اختصاصات عسكرية محددة هي بحاجة إليها".

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وأكدت أن التقارير التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول الاستعداد لعمل عسكري أنباء "مضللة وكاذبة".

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية في وقت سابق عن إجراء اختبار الجاهزية القتالية لقوات البلاد بشكل مفاجئ، بتوجيه من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: إنترفاكس