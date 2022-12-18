موسكو تطالب إفريقيا الوسطى بتحقيق عاجل في الاعتداء على مدير "البيت الروسي"

أعلنت السفارة الروسية لدى إفريقيا الوسطى أنها بصدد مطالبة خارجية البلد المذكور بتحقيق عاجل في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مدير البيت الروسي في إفريقيا الوسطى، دميتري سيتي.

وجاء في بيان عن السفارة: "سنبعث مذكرة دبلوماسية إلى وزارة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى، مطالبين بإجراء تحقيق شامل وعاجل وتحديد هويّة مدبّري ومرتكبي جريمة الهجوم الإرهابي على المواطن الروسي".

وفي وقت سابق ذكرت السفارة الروسية أن مدير "البيت الروسي" في جمهورية إفريقيا الوسطى قد يحتاج إلى إجلاء طارئ إلى روسيا.

وكان سيتي قد تعرض لمحاولة اغتيال يوم 16 ديسمبر الجاري، عندما تلقى طردا بريديا انفجر أثناء فتحه.

المصدر: RT