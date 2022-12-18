طهران: مزاعم واشنطن حول تعاوننا العسكري مع روسيا جزء من حربها الدعائية

أكدت الخارجية الإيرانية أن مزاعم وكالة التجسس الأمريكية حول "تعاون إيران وروسيا العسكري في أوكرانيا" باطلة، وتندرج في الحرب الدعائية الأمريكية ضد إيران.

وجاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ردا على مزاعم لمدير وكالة التجسس الأمريكية، أشار فيها إلى أن المسؤولين الأمريكيين مستمرون في مزاعمهم السياسية التي لا أساس لها، وأفعالهم غير القانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر تشكيكهم في التعاون الدفاعي والعسكري التقليدي بين إيران وروسيا!.

وأضاف كنعاني أن هذه الحملة الدعائية التي يقوم بها الأمريكيون، وإطلاق الأكاذيب والخداع، تتم بأهداف مختلفة، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على إيران، وإثارة الإيرانوفوبيا والتستر على إثارة الحروب.

وتابع: "كما أعلنا مرارا، التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي، يتوسع في إطار المصالح المشتركة، وبما يتوافق مع الحقوق والالتزامات الدولية للبلدين، وليس ضد أي دولة ثالثة".

المصدر: وكالة تسنيم