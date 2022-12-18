مدّع عام ألماني: وصف أردوغان بـ"جرذ المجاري" يندرج في "حرية التعبير"

اعتبر المدعي العام في مدينة هيلدسهايم الألمانية أن وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بـ"جرذ المجاري" يندرج في "حرية التعبير".

وأصدر مكتب المدعي العام قرارا بعدم الملاحقة القضائية في الشكوى الجنائية المرفوعة ضد وولفغانغ كوبيكي (FDP)، نائب رئيس البوندستاغ الألماني، بسبب تصريحاته حول الرئيس أردوغان ووصفه بـ"جرذ المجاري".

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وذكر المدعي العام أنه أنهى المحاكمة على أساس أنه "لا توجد أدلة واقعية كافية على ارتكاب جريمة جنائية".

وأوضح المدعي العام كذلك أن حرية التعبير تفوق حق أردوغان في الكرامة الشخصية.

وأشار إلى أن أردوغان له مكانة خاصة من حيث كونه رئيس الدولة التركية، وأن حدود التعبيرات المقبولة عن شخصيته يجب أن تظل أوسع بكثير من تلك الخاصة بالأفراد.

كما قال المدعي العام إنه في حين أن تسمية "جرذ الصرف الصحي" هي انتقادات حادة وفي نفس الوقت مبالغ فيها للغاية، فإن العبارة قد تكون لها "صلة محايدة" بموضوع مشكلة اللاجئين في وصف دور أردوغان.

ووصف نائب الحزب الديمقراطي وولفغانغ كوبيكي، الرئيس أردوغان بأنه "جرذ مجاري صغير" في حدث أقيم قبل انتخابات ولاية ساكسونيا السفلى، واتهم الرئيس التركي باستخدام اللاجئين كأداة للضغط على الغرب.

وفي سبتمبر، تقدم أردوغان إلى مكتب المدعي العام في هيلدسهايم بدعوى تشهير ضد النائب الألماني على أساس أنه تعرض للإهانة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية