سرقة 230 لترا من مشروب الجن كانت مخزنة في قاع إحدى البحيرات السويسرية

سرقت كرة تحتوي على 230 لترا من مشروب الجين كانت في قاع بحيرة كونستانس في سويسرا على الحدود مع النمسا وألمانيا.

وقامت الشركة المصنعة للمشروب بغمره لمدة 100 يوم في قاع البحيرة وتم سكب المشروب في كرة معدنية بوزن 800 كيلوغرام مثبتة في كتلة خرسانية وعندما وصل موظفو الشركة لاستعادة الشحنة، اتضح أنها اختفت.

وبدأت عمليات البحث بمشاركة الغواصين والشرطة، لكنها باءت بالفشل، وتوصل المشاركون في العملية إلى استنتاج مفاده أن المشروب قد سُرق.

ويحدد أن كرة الجين سرقت هذا العام من عمق 23 مترا، وفي الوقت الحالي لا تعرف الشرطة كيف حدث ذلك.

وتقوم شركة Ginial المحلية بوضع مشروب الجين في كرة، يتم تثبيتها على منصة خرسانية وتغرق في قاع بحيرة كونستانس وهكذا، يحصل المشروب على نكهة خاصة.

وقال رئيس الشركة المصنعة سيلو فيش إن المتخصصين استولوا على الشحنة الثمينة.

وأعلنت الشركة أنه كان هناك ما يقرب من 400 زجاجة من مشروب الجين داخل البالون، تم بيع معظمها بالفعل، والآن لن يتمكن العملاء من الحصول على مشروب في الوقت المحدد.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي