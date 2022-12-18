بريطانيا.. القبض على متهم جديد في قضية إلقاء رأس خنزير على مركز إسلامي في مانشستر (صور)

اعتقلت شرطة مدينة مانشستر البريطانية متهما جديدا في قضية إلقاء رأس خنزير مقطوعة على سطح مسجد ومركز إسلامي في بلدة ستوكبورت في التاسع من ديمسبر.

وقالت الشرطة في بيان عبر موقع "فيسبوك" يوم الجمعة، إن قوات الأمن ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 32 عاما لضلوعه في جريمة كراهية.

وأفادت باعتقال شخصين آخرين (22 و47 عاما) منذ يومين للاشتباه بضلوعهما في الجريمة ذاتها، قبل إطلاق سراحهما بكفالة مؤقتة.

ووصف مفتش شرطة مانشستر غاريث بيزلي، تحرك قواته لإلقاء القبض على الجناة بأنه يبعث رسالة واضحة مفادها بأن "شرطة مانشستر لن تدخر وسعا لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأفعال، وعدم التسامح مع جرائم الكراهية".

وفوجئ مسؤولون من المركز الإسلامي بوجود رأس خنزير أعلى المركز يوم الجمعة 9 ديسمبر الماضي، وسارعوا إلى إبلاغ الشرطة على الفور.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية