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نائب في البرلمان الأوروبي: صفقة الطاقة الأوروبية "انتحار اقتصادي"

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نائب في البرلمان الأوروبي: صفقة الطاقة الأوروبية
AP
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انتقد النائب في البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، اتفاقية الطاقة الأوروبية لدعم سوق الكربون في إطار استراتيجية الصفقة الخضراء الأمريكية، ووصفها بـ"الانتحار الاقتصادي"

 وأضاف فيليبو عبر "تويتر"، أن استراتيجية الصفقة الخضراء لا تخدم البيئة، وتصب في مصلحة الولايات المتحدة وحدها، وستجعل الاتحاد الأوروبي سلعة تشتريها واشنطن وتبيعها متى شاءت، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الاقتصاد الأوروبي.

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يشار إلى أن فيليبو من المتحفظين على السياسات الغربية، والمطالبين بإلغاء العقوبات ضد روسيا، والكف عن دعم قوات كييف بالأموال والأسلحة.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

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