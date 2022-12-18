روسيا تقرر استصلاح شبه جزيرة أراباتسكايا ستريلكا وتحويلها لمحميات طبيعية ومنتجعات سياحية

كشف القائم بأعمال حاكم إقليم خيرسون، فلاديمير سالدو، عن تفاصيل مخطط لبناء مدينة جديدة في شبه جزيرة أراباتسكايا ستريلكا، وفقا لتعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف سالدو، عبر "تلغرام"، أن الرئيس بوتين كلف نائب مدير مكتبه، سيرغي كيرينكو، بالإشراف على عمليات استصلاح ساحل بحر آزوف امتدادا من ماريوبول إلى جينيشسك، وتحويله لمحميات سياحية طبيعية.

إقرأ المزيد

وأوضح أن المشروع الإنمائي يهدف لتحويل شبه جزيرة أراباتسكايا ستريلكا لمدينة حديثة، تحتوي على مناطق سكنية ذات إطلالة على بحر آزوف، وخليج سيفاش، وستتوفر فيها البنى التحتية الحديثة، والمدارس، ورياض الأطفال، والطرق، ومختلف المرافق الحياتية، ما سيفسح المجال لإنعاش السياحة، وتوفير فرص العمل للكثير من الشباب.

المصدر: تاس