مصادر دبلوماسية تركية توصي مصر وليبيا بالتفاوض حول الحدود البحرية

اعتبرت مصادر دبلوماسية تركية، أن تحديد الحدود البحرية بين مصر وليبيا، من طرف الجانب المصري، ينتهك الجرف القاري الليبي، والحقوق المائية الليبية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية التركية، اليوم الأحد، عما وصفتها بالمصادر الدبلوماسية التركية، قولها، إنه قد تم رسم الحدود البحرية من طرف الجانب المصري، إلى الغرب من الحدود البرية الفاصلة بين مصر وليبيا.



وأضافت أن الجانب الليبي قد أصدر بيانا في 16 ديسمبر الجاري، بأن "حقوقه قد انتهكت" بناء على المرسوم الرئاسي الصادر عن مصر.



فيما حثت تركيا، وفق ذات المصادر، مصر وليبيا، على إطلاق حوار ومفاوضات، بأسرع وقت، لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي.



وقالت المصادر الدبلوماسية التركية، إن الحدود البحرية الجانبية، التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا، في 11 ديسمبر الجاري بـ 9 إحداثيات جغرافية، لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.



واعتبرت المصادر أنه ليس من الواضح الطريقة التي تم عبرها تحديد الحدود البحرية، وما إذا كانت الظروف الجغرافية الخاصة ذات الصلة، قد تم أخذها بعين الاعتبار، وما إذا كانت قد التزمت مبدأ الإنصاف بالكامل.



وحثت تركيا البلدين مصر وليبيا على "اللجوء للأساليب السلمية" في تحديد حدود البلدين على أساس التفاهم المتبادل، كما هو مسجل في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

المصدر: وسائل إعلام تركية، RT