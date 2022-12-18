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البابا فرنسيس: لا توجد مشكلة في تغيير بابا روما

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البابا فرنسيس: لا توجد مشكلة في تغيير بابا روما
Globallookpress
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أعلن البابا فرنسيس أنه وقع بالفعل على وثيقة، يتنازل وفقا لها عن منصبه، في حالة حدوث تدهور خطير في صحته.

وقال البابا، البالغ من العمر 86 عاما في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية: "لقد وقعت على وثيقة حول التنازل. وقلت للسكرتير الحكومي الذي كان آنذاك تارسيسيو بيرتوني: هذا تنازلي في صعوبة العمل لأسباب طبية أو لأي سبب آخر".

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في أغسطس، أفادت الأنباء بأن البابا فرنسيس يعاني من آلام شديدة في مفصل ركبته، مما أجبره على استخدام كرسي متحرك. وذكر البابا أنه يجب عليه في الظروف الحالية وبسبب عمره الكبير، إما أن يدخر قوته من أجل الاستمرار في خدمة الكنيسة، أو أن يترك منصبه البابوي.

وقال: "هذه ليست كارثة. لا توجد مشكلة بتاتا في تغيير بابا روما".

المصدر: نوفوستي

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