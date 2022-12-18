لوكاشينكو يؤكد استعداده لاستقبال الأمير تميم في الوقت الذي يراه مناسبا

أعرب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن استعداده وترحيبه بزيارة أمير قطر تميم بن حمد لبيلاروس في أي وقت، مشيدا بالعلاقات بين البلدين والسعي لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس لوكاشينكو إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائبه عبدالله بن حمد آل ثاني، بمناسبة العيد الوطني: "بيلاروس تسعى إلى تطوير التعاون مع قطر في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتقنيات المتقدمة"، مؤكدا استعداد الجانب البيلاروسي لاستقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت مناسب.

وأضاف لوكوشينكو: "علاقات الصداقة الحقيقية والثقة قد تطورت بين مينسك والدوحة كما يتضح ذلك من خلال اللقاء الودي على هامش المنتدى في كازاخستان قبل شهر".

كما أشاد رئيس بيلاروس بالجهود القطرية في تشييد ملاعب حديثة جديدة وفنادق وبنية تحتية للنقل من أجل كأس العالم الجاري على مدار عدة سنوات: "يسعدنا أن القيادة القطرية، على الرغم من الصعوبات والضغوط التي لا تصدق، تمكنت من أن تثبت للعالم كله إنجازاتها الاقتصادية والمعمارية وتاريخها القديم وتراثها الثقافي الغني"، مضيفا أن "كل دولة لها الحق في الهوية واحترام ثقافة الفرد وتقاليده وطريقته في التنمية".

وأضاف لوكاشينكو: "أؤكد أن بيلاروس صديق يعتمد عليه وشريك يمكن التعويل عليه".

المصدر: تاس