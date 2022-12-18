"معا": "عرين الأسود" تعلن استهداف سيارة للمستوطنين

أعلنت مجموعة "عرين الأسود"، أنها استهدفت، سيارة للمستوطنين بالرصاص، مؤكدة انسحاب أفرادها بسلام إلى قواعدهم.

وقالت المجموعة، في بيان لها، مساء السبت، إن استهداف السيارة كان يوم الجمعة ويأتي في إطار "الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وثأرا لدماء الشهداء".

وأكدت "عرين الأسود"، أن بنادقها ستبقى مشرعة في وجه قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، "الذين يظنون أن هذه الأرض مستباحة أمام انتهاكاتهم".

وتبنت مجموعة "عرين الأسود"، يوم الجمعة الماضي، عمليتي إطلاق نار تجاه حاجزي حوارة وبيت فوريك التابعين للجيش الإسرائيلي.

وظهرت مجموعة "عرين الأسود" عام 2022 في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وتكونت من مسلحين يتبعون عدة فصائل فلسطينية.

جمعت بين كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

المصدر: معا