كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان باتجاه بحر اليابان اليوم الأحد. بحسب ما ذكره خفر السواحل الياباني وجيش كوريا الجنوبي.

وقال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو، إن كلا الصاروخين من صواريخ باليستية. وحلقا حوالي 500 كيلومتر، وكان أقصى ارتفاع طيران لهما 550 كيلومترا.

وأضاف: "استمرار إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ غير مقبول على الإطلاق.. وتم التعبير عن احتجاجنا على عملية الإطلاق عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفارة في بكين".

وشدد إينو على أن كلا الصاروخين اللذين أطلقتهما بيونغ يانغ يوم الأحد سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.

وتحث سفن الدوريات اليابانية السفن الموجودة في المنطقة على عدم الاقتراب منها إذا تم العثور على شظايا صاروخية والاتصال بالسلطات على الفور.

من جهتها، ذكرت مصادر حكومية في قناة NHK التلفزيونية اليابانية، أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.

وبدأ مقر إدارة الأزمات الياباني مع وزارة الدفاع على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بإطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الجديد والتحقق منها.

وبحسب السلطات، لم ترد حتى الآن أي تقارير عن أي أضرار لحقت بالجانب الياباني جراء إطلاق الصاروخ.

كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت اليوم الأحد "صاروخا باليستيا غير محدد".

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، (بحر اليابان).

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية "محركا عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب" وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه اختبار هام "لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد".

وعلى الرغم من العقوبات الدولية المشددة المفروضة على برامج تسلحها، تمكنت بيونغ يانغ من بناء ترسانة صواريخ باليستية عابرة للقارات.

لكن جميع هذه الصواريخ المعروفة تعمل بالوقود السائل، وقد أعطى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أولوية استراتيجية لتطوير محركات تعمل بالوقود الصلب لصواريخ أكثر تقدما.

وأعرب كيم هذا العام عن رغبته بأن تكون بلاده القوة النووية الأكبر في العالم، مؤكدا أن بلاده دولة نووية وهذا الأمر "لا عودة عنه".

وأطلقت بيونغ يانغ موجة غير مسبوقة من الصواريخ من كافة الأنواع هذا العام بينها صاروخ باليستي يعد الأكثر تطورا.

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن كوريا الشمالية قد تكون قريبة من إجراء تجربتها النووية السابعة.

المصدر: أ ف ب، تاس