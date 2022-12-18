"سبيس إكس" تطلق 54 قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء .. فيديو

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها نجحت بإطلاق 54 قمرا اصطناعيا صغيرا من أقمار شبكة الإنترنت Starlink إلى مدارات الأرض اليوم السبت.

وتم إطلاق صاروخ "فالكون 9" من موقع مركز جون إف كينيدي للفضاء في فلوريدا في الساعة 16:32 بالتوقيت المحلي.

وذكرت الشركة بعد ذلك بقليل أنه "تم تأكيد إيصال جميع الأقمار الاصطناعية البالغ عددها 54 إلى المدار بنجاح".

وتخطط شركة "سبيس إكس" لإطلاق نحو 11000 قمر صناعي من أقمار Starlink لتكوين شبكة من هذه الأقمار هدفها تأمين الإنترنت العالي السرعة للعديد من مناطق الأرض.

ومنذ مايو 2019 نجحت الشركة بإطلاق أكثر من 2600 قمر، وتؤمن هذه الأقمار حاليا خدمات الإنترنت في مناطق بأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

المصدر: تاس