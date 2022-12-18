أعربت الصحفية الكندية، إيفا بارتليت، التي تغطي الأحداث في دونباس، عن أملها في تحقيق العملية العسكرية الروسية أهدافها في أوكرانيا.

وشاركت الصحفية المستقلة في مؤتمر عبر تقنية الفيديو نظمه معهد شيلر، وأشارت إلى أنها غطت الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الروسيتين عدة مرات.

وقالت بارتليت إنه على مدى السنوات الثماني الماضية، تعرضت مناطق دونباس باستمرار للقصف من قبل القوات الأوكرانية.

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وأكدت أن سكان دونباس يعيشون في جحيم منذ عام 2014، وكان من الممكن تجنب هذا الوضع "لو كان هناك لاعبون نزيهون حول الطاولة".

وأوضحت أن الضحايا مرتبطون بحقيقة أن نظام كييف وأسياده الغربيين لم يكن لديهم أبدا نية للسلام.

وأشارت إلى حقيقة أنه في بداية عام 2022، وحتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية، كثفت القوات الأوكرانية قصفها لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وتابعت: "من الواضح أن روسيا، التي حاولت حتى اللحظة الأخيرة إيجاد حل سلمي، اضطرت لشن هذه العملية العسكرية".

وأضافت: "حاول الجانب الروسي تحقيق السلام. ولهذا، آمل أن تحقق روسيا أهدافها المتمثلة في نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا".

وأعربت عن أملها في أن تنعم أوكرانيا بقيادة غير فاسدة في نهاية المطاف.

وشددت على أن موسكو عرضت دائما على كييف التعاون متبادل المنفعة، لكن الولايات المتحدة "لديها مصالحها الخاصة هناك ورفاهية الناس في هذه المنطقة ليست مدرجة فيها على الإطلاق".

المصدر: نوفوستي