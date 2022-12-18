استنفسار أمني في ألمانيا لمواجهة "مواطني الرايخ"

توقعت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس، تشديد الإجراءات الأمنية في البرلمان، بعد حملة المداهمات الواسعة ضد شبكة "مواطني الرايخ".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن باس: "لا أريد الخوض في تفاصيل الآن، لكني أفترض أننا سنشدد النظام داخل مبنى البرلمان وقواعد الدخول والسلوك مجددا".

وأكدت باس ضمان سلامة نواب البرلمان وموظفيه، قائلة: "لا داعي هنا للشعور بالقلق. سلامة البرلمان مضمونة في كل الأوقات، وأنا أولي اهتماما كبيرا لذلك".

وقالت باس: "يكاد يكون من المستحيل الدخول إلى مباني البوندستاغ بالسلاح"، وأوضحت أنه تم تشديد الإجراءات بعد الأحداث التي وقعت على درج مبنى البرلمان في أغسطس 2020، ويتم تعديل تلك الإجراءات بشكل مستمر منذ ذلك الحين.

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وكان مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني أمر قبل نحو 10 أيام باعتقال 25 مشتبها فيهم من "مواطني الرايخ"، وتتهم السلطات 22 منهم بالانتماء إلى "تنظيم إرهابي يريد قلب النظام السياسي".

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتآمرين أرادوا تشكيل 286 سرية أمن داخلي، لتقوم أيضا بعمليات اعتقال وإعدام، كما تم اعتقال النائبة السابقة في البرلمان عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بيرجيت مالزاك فينكمان، وخطط أعضاء الشبكة اليمينية للتسلل إلى البرلمان برفقة مجموعة مسلحة صغيرة.

يذكر أن "مواطني الرايخ" أفراد لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية أو هياكلها الديمقراطية.

المصدر: "د ب أ"