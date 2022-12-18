ولاية تكساس تترقب تدفق آلاف المهاجرين مع انتهاء مرسوم ترامب لمنع اللجوء

عبّرت سلطات تكساس الأمريكية عن خشيتها من تدفق كبير للمهاجرين، مع قرب انتهاء مرسوم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتيح طرد المهاجرين، ويمنعهم من طلب اللجوء.

وذكرت ABC News، أن آلاف المهاجرين يصطفون يوميا على أمل عبور الحدود الأمريكية من أراضي المكسيك. محذرة السلطات من أن المزيد من التدفقات قادمة قريبا، "والسؤال الذي طرحناه هذا الأسبوع هو ما الذي سيفعله البيت الأبيض وما الذي يخطط الكونغرس لفعله حيال ذلك؟." بحسب مراسلة القناة.

ونقلت المراسلة مارثا راداتز في تقريرها المصوّر، وحلقت فوق الحدود بالهليكوبتر، عن محافظ تكساس غريغ آبوت تحذيره من الفوضى المطلقة القادمة.

وبالفعل هذا ما تبدو عليه الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث التقطت الكاميرا وجود العشرات من المهاجرين المصطفين على طول هذا السياج ينتظرون إصدار الاذن بالدخول.

كما أظهر التقرير ملابس المهاجرين وأحذيتهم المبتلة والكثير من العلائم التي تدل على قطعهم رحلة شاقة

بدروها، تتوقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عبور 18 ألف شخص للحدود يوميا في حال انتهت مهلة مرسوم ترامب بهذا الخصوص.

المصدر: RT