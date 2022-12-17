العثور على جثة رضيع بعد غرق زورق مهاجرين غير شرعيين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

عثر على جثة رضيع يبلغ من العمر شهرين بعد غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة جزيرة ليسبوس في اليونان.

وأفاد الطبيب الشرعي الدكتور ثيودوروس نوسياس، بأن الرضيع نقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وانقلب قارب مطاط يحمل مهاجرين معظمهم من إفريقيا، بعد اصطدامه بصخور في منطقة فارا، بحسب مصادر في مركز استقبال المهاجرين في ليسبوس.

وخلال عمليات الإنقاذ، تم العثور على 30 رجلا وامرأة وطفلا سالمين، وفق حصيلة لخفر السواحل، كما تم إنقاذ شخصين أصيبا بجروح طفيفة، ليرتفع عدد الناجين إلى 32.

وفي 11 أكتوبر، قضى ما لا يقل عن ثلاثين شخصا في غرق قاربين قبالة جزيرتي ليسبوس وكيثيرا.

ووفقا لخفر السواحل اليونانيين، تم إنقاذ 1500 شخص خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، مقارنة بأقل من 600 العام الماضي.

ومنذ بداية العام، غرق 360 شخصا فروا من الحروب والفقر في إفريقيا أو آسيا للوصول إلى أوروبا في شرق المتوسط، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتتضاعف المآسي الإنسانية بسبب المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون الذين يستخدمون قوارب صغيرة للإبحار في أحوال جوية قاسية في الخريف والشتاء.

المصدر: أ ف ب