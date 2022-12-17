أردوغان: المعارضة تفضّل "لعبة العروش البيزنطية"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تعليق على الحكم بالسجن الصادر ضد عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إن المعارضة تريد اللعب بـ"لعبة العروش البيزنطية".

ونقلت قناة NTV عن الرئيس أردوغان قوله: أنه وأنصاره "يضحكون وينتابهم شعور بالحزن في نفس الوقت" وهم يتابعون "ما قيل وكتب" بعد إعلان قرار المحكمة.

وأضاف "نشعر بالحزن عندما نرى محاولاتهم لفرض صراعهم الداخلي ولعبة العروش البيزنطية علينا".

وشدد أردوغان على أن الاجراءات لم تنتهي بعد، لأن المحكمة الابتدائية فقط هي التي اتخذت القرار.

حكمت محكمة في اسطنبول على أكرم إمام أوغلو بالسجن لمدة 31 شهرا بتهمة " الإهانة العلنية لموظفي الدولة، في شؤون تتعلق بأداء بواجباتهم". فقد قضت المحكمة بأن السياسي أهان سعدي جوفين، الذي ترأس لجنة الانتخابات المركزية في وقت ما، وعشرة أعضاء آخرين في اللجنة.

"لعبة العروش البيزنطية" تعني الصراع على السلطة حتى النهاية، وباستخدام كل الوسائل.

المصدر: Lenta.ru