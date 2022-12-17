انفجار قرب تل أبيب يلفه الغموض حتى الآن (فيديو)

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارا وقع قرب تل أبيب الليلة الماضية، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

بدورها، قالت القناة 14: "سُمع دوي انفجار قوي الليلة الماضية في غوش دان، ولا تفسير حتى اللحظة لدى الشرطة الإسرائيلية عن ماهية الانفجار ".

في حين نشر "كودكود" الإسرائيلي، مشاهد للحظة وقوع الانفجار في "غوش دان" قرب تل أبيب الليلة الماضية، وأيضا دون معرفة ماهية الانفجار حتى الآن.

كما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المستوطنين أبلغوا عن سماعهم صوت دوي انفجار ضخم حوالي الساعة 3:03 فجرا الليلة الماضية في منطقة تل أبيب، دون معرفة الأسباب.

المصدر: سما الإخبارية