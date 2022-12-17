وزير الصحة التركي يعلن تعليق تصدير بعض أنواع الأدوية

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تعليق تصدير بعض الأدوية التي يصعب تأمينها في السوق المحلية.

وقال قوجة في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "لقد أوقفنا تصدير الأدوية التي ما زالت نادرة في السوق، لفترة، حتى نتغلب على صعوبة توريد الأدوية معا".

وأضاف "أود أن أشكر مصنعي الأدوية لدينا على احترامهم لقرارنا.. الدواء يحل المشكلة".

İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022

وتابع قائلا: "توصلنا إلى اتفاق مع المصنعين لزيادة إنتاج الأدوية التي يصعب الحصول عليها".

وأشار إلى أن صعوبة توفير بعض الأدوية تعزى إلى مشكلة المواد الخام الناشئة من الخارج، مؤكدا أن شركات الأدوية في تركيا على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء المواد الخام.

Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır.

HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022

Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık.

HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022

وشدد قوجة على أنه "لن يتم التغلب على الصعوبات التي تواجه توريد الأدوية دفعة واحدة"، موضحا أن الأمر يستغرق وقتا حتى يتم توزيع المنتج ووضعه على أرفف الصيدليات.

هذا، وقالت وكالة "الأناضول" إن وزير الصحة التركي عقد اجتماعا مع ممثلي شركات الدواء التركية، أكد خلاله أن صادرات الأدوية ستستأنف بعد توفيرها أولا في السوق الداخلية.

وأكد أن وزارته ستشدد رقابتها على سوق الدواء داخل البلاد من أجل توفيره للمرضى.

المصدر: RT + "الأناضول"