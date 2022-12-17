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وزير الصحة التركي يعلن تعليق تصدير بعض أنواع الأدوية

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وزير الصحة التركي يعلن تعليق تصدير بعض أنواع الأدوية
AFP
تركيا تتخذ قرارا صارما بشأن الأدوية
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تعليق تصدير بعض الأدوية التي يصعب تأمينها في السوق المحلية.

وقال قوجة في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "لقد أوقفنا تصدير الأدوية التي ما زالت نادرة في السوق، لفترة، حتى نتغلب على صعوبة توريد الأدوية معا".

وأضاف "أود أن أشكر مصنعي الأدوية لدينا على احترامهم لقرارنا.. الدواء يحل المشكلة".

وتابع قائلا: "توصلنا إلى اتفاق مع المصنعين لزيادة إنتاج الأدوية التي يصعب الحصول عليها".

وأشار إلى أن صعوبة توفير بعض الأدوية تعزى إلى مشكلة المواد الخام الناشئة من الخارج، مؤكدا أن شركات الأدوية في تركيا على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء المواد الخام.

وشدد قوجة على أنه "لن يتم التغلب على الصعوبات التي تواجه توريد الأدوية دفعة واحدة"، موضحا أن الأمر يستغرق وقتا حتى يتم توزيع المنتج ووضعه على أرفف الصيدليات.

هذا، وقالت وكالة "الأناضول" إن وزير الصحة التركي عقد اجتماعا مع ممثلي شركات الدواء التركية، أكد خلاله أن صادرات الأدوية ستستأنف بعد توفيرها أولا في السوق الداخلية.

وأكد أن وزارته ستشدد رقابتها على سوق الدواء داخل البلاد من أجل توفيره للمرضى.

المصدر: RT + "الأناضول"

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