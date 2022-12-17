السفارة الروسية تكشف عن حالة مدير "البيت الروسي" في جمهورية إفريقيا الوسطى

أعلنت السفارة الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى أن حالة مدير "البيت الروسي" دميتري سيتوي، الذي نقل إلى المستشفى بعد محاولة اغتياله، ما زالت خطيرة.

وقالت السفارة في بيانها: "وفقا للأطباء من جمهورية أفريقيا الوسطى، فإن حالة مدير عام "البيت الروسي" دميتري سيتوي، الذي أصيب في هجوم 16 ديسمبر، لا تزال خطيرة بشكل مستقر. ويواصل المتخصصون الكفاح من أجل إنقاذ حياته. ويواجه الأطباء مهمة صعبة".

وأعلن فلاديسلاف إيلين، الملحق الصحفي في سفارة روسيا بجمهورية إفريقيا الوسطى، أن سيتوي تعرض لمحاولة اغتيال. وتم نقله على أثرها إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي