الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة متظاهرين رفعوا أعلام فلسطين في حيفا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء السبت ثلاثة أشخاص خلال تظاهرة في مدينة حيفا رفعوا فيها الأعلام الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت اثنين من سكان حيفا يبلغان من العمر 67 و20 عاما، ومواطن آخر من بلدة بركان عمره 31 عاما، للاشتباه في قيامهم بالتلويح بالأعلام الفلسطينية في مظاهرة في حيفا نظمها ممثلو منظمة الحراك من أجل الشعب الفلسطيني.

ونقلت عن الشرطة الإسرائيلية، أنها أبلغت المتظاهرين بأن التلويح بالأعلام الفلسطينية يمكن أن يخل بالنظام العام ويضر بالأمن العام والسلم وطلب منهم إنزالها.

وأضافت أنه وبعد أن رفضوا الامتثال تم اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة للاستجواب.

ولم تكشف الصحيفة هوية المعتقلين، لكن موقع "عرب 48" قال إنهم عدي ثبتة ويوآف بار، وجيل همرشلاغ.

وأضاف أن التظاهرة جاءت لإسناد "معتقلي هبة الكرامة" وجرى تنظيمها في الحي الألماني بمدينة حيفا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية