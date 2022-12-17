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وكالة إيرانية تؤكد اعتقال إحدى أشهر الممثلات في البلاد بسبب تعليق يؤيد الاحتجاجات

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وكالة إيرانية تؤكد اعتقال إحدى أشهر الممثلات في البلاد بسبب تعليق يؤيد الاحتجاجات
AP Photo/Daniel Cole
الممثلة الإيرانية ترانه علي دوستي
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اعتقلت السلطات الإيرانية إحدى أشهر الممثلات في البلاد بتهمة "نشر الأكاذيب" حول الاحتجاجات التي تعم البلاد.

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن الممثلة ترانه علي دوستي، نجمة فيلم "البائع" الحائز على الأوسكار، ألقي القبض عليها بعد أسبوع من نشرها تعليقا عبر "إنستغرام" عبرت فيه عن تضامنها مع الرجل الأول الذي أعدم مؤخرا بزعم جرائم ارتكبت خلال الاحتجاجات التي تعم البلاد.

وأشارت الوكالة في تقرير عبر "تيليغرام"، إلى أنه تم القبض على الممثلة لأنها "لم تقدم أي وثائق تتماشى مع مزاعمها".

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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