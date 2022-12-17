شولتس يكشف عن سياسته لتوريد الأسلحة لأوكرانيا في 2023

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الألمان لن يعملوا وحدهم في توريد الأسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا هو معيار سياسة بلاده الحاسمة والمتوازنة، وسيتم تطبيقه في العام المقبل.

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا واحدة من أقوى المؤيدين الحاسمين لأوكرانيا.

وقال: "نقوم بتوفير الأسلحة الحديثة كمدافع الهاوتزر الذاتية "بانزرهاوبيتزه 2000"، وراجمات الصورايخ، والمدافع الألمانية ذاتية الدفع "جيبارد" أو منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى الحديثة IRIS-T."

وتابع المستشار الألماني: "ألمانيا تدعم أوكرانيا قدر الإمكان وتعمل على تجنب حدوث مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا."

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، قال شولتس إنه على الرغم من الخلافات حول الوضع في أوكرانيا، لا ينبغي السماح بقطع خيوط المفاوضات مع روسيا.

المصدر: RT