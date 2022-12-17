"الدوما" يعلق على حظر مولدوفا بث القنوات التلفزيونية الروسية

أكد رئيس لجنة "الدوما" لشؤون رابطة الدول المستقلة ليونيد كلاشينكوف، أن تعليق مولدوفا بث القنوات التلفزيونية الروسية، محاولة من كيشيناو لخنق المعارضة المطالبة بالتطبيع مع روسيا.

وقال كلاشينكوف: "بالطبع هذه محاولة لخنق المعارضة. ويجب التحدث عن ذلك على الأقل. وأعتقد أن على روسيا أن تفعل ذلك".

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وأوقفت سلطات مولدوفا يوم الجمعة ترخيص قنوات المعارضة والقنوات التلفزيونية الروسية الرائدة، والتي يُزعم أنها تغطي معلومات حول الأحداث في البلاد وأوكرانيا بسوء نية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى حجب العديد من مواقع وسائل الإعلام الروسية والمولدوفية الناطقة باللغة الروسية في مولدوفا.

وأضافت أنه منذ مارس الماضي هناك حظر على البرامج الإخبارية الروسية، وتتعرض القنوات التلفزيونية الروسية للغرامات باستمرار "تحت ذريعة محاربة التضليل والتغطية المنحازة لأحداث العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والمعلومات غير المؤكدة التي من شأنها إلحاق الأضرار الأمن القومي للبلاد".

المصدر: نوفوستي