عضوة في الكنيست: قاتل رابين سينجح في الانتخابات الإسرائيلية إن ترشح لها

قالت نائبة إسرائيلية إن الناشط اليميني ييغآل عمير، قاتل رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحق رابين "سينجح في الانتخابات الإسرائيلية لو ترشح لها".

وكانت النائبة يوليا مالينوفسكي، (من حزب "يسرائيل بيتنو" المعارض لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو)، تتحدث في ندوة ثقافية، وتتهم الأخير بأنه سبب الانقسام السياسي الحاد، وجاء كلامها عن عمير ردا على مداخلة إحداهن، قالت إن "الشعب هو من انتخب نتنياهو".

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مالينوفسكي قالت: "إن العديد من الأشخاص يقولون إن الشعب قد انتخبه" وأضافت: "لو خاض يغئال عمير الانتخابات غدا، سينتخبه الشعب. ويجب أن أقول، إن هذا على الأرجح ما سيحدث، سيحصل عمير على العديد من المقاعد في الكنيست، وسيُبرأه الناس من اغتيال رابين، وسيعتبرونه بطلا قوميا يستحق التكريم".

وخلصت مالينوفسكي إلى القول إن "عبارة "انتخبه الشعب"، هي عبارة غير صحيحة".

المصدر: "i24news"