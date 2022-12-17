استعدادات لإنقاذ سياح إسرائيليين عالقين في بيرو

أطلقت شركتا الإنقاذ "باسبورت كارد" و"ماغنوس" الإسرائيليتان اليوم السبت، حملة لإنقاذ سياح إسرائيليين عالقين في بيرو التي تشهد اضطرابات وأعمال عنف على خلفية سياسية.

وكتبت "باسبورت كارد" في منشور لها على "فيسبوك"، أنها وضعت عدة خطط إنقاذ، وذلك بحسب الوضع الميداني هناك.

كما أشارت إلى أنه أنه سيتم تنفيذها "على أساس تقييم المخاطر والاستخبارات، المُنبثقة من الميدان."

من جهتها، ذكرت شبكة CNN الليلة الماضية، أن مئات السياح من جميع أنحاء العالم، وجدوا أنفسهم عالقين في بيرو، ويبدو أن بعضهم من إسرائيل.

الجدير بالذكر أن أميركا اللاتينية وإلى جانبها الهند، تعتبران من الوجهات المُفضّلة للجنود الإسرائيليين، الذين أنهوا خدمتهم العسكرية.

المصدر: i24