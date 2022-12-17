زاخاروفا: كيشيناو حرمت ملايين المولدوفيين من تلقّي الأخبار باللغة الروسية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تعليق مولدوفا بث 6 قنوات تلفزيونية روسية، عمل غير مسبوق من الرقابة السياسية، وانتهاك لحق الملايين في الوصول للمعلومة.

وقالت: "نعتبر هذا الحظر عملا غير مسبوق من الرقابة السياسية، وانتهاكا لمبدأ التعددية الإعلامية وخرقا صارخا لحق الحصول على المعلومة".

وشددت على أن موسكو ستطالب المنظمات الدولية المتخصصة بتقييم مناسب لهذه الخطوة واتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وتابعت: "نطالب المنظمات الدولية المعنية بتقييم مناسب لما حدث واتخاذ كافة الإجراءات لتصحيح هذا الوضع غير المقبول".

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المصدر: تاس