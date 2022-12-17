العثور على 31 قطعة مجوهرات ثمينة سرقت من متحف Green Vault الألماني

أعلنت الشرطة الألمانية عثورها على جزء كبير من المجوهرات المسروقة عام 2019 من متحف Green Vault الحكومي في ألمانيا.

وأفادت صحيفة أن الجهات الأمنية من دريسدن وولاية ساكسونيا الفيدرالية صادرت 31 قطعة في برلين. من بينها العديد من المجوهرات.

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وتم تسليم المواد التي تم العثور عليها إلى عاصمة ولاية ساكسونيا دريسدن، وسيجري فحصها من قبل الخبراء للتأكد من حالتها.

وجرت عملية السرقة في 25 نوفمبر 2019. حيث تم سرقة ثلاث مجموعات من المجوهرات، وتضمنت حوالي 100 قطعة، ورجحت صحيفة "Bild" الألمانية بأن قيمة المسروقات تبلغ حوالي مليار يورو، واصفة إيها بأنها "قد تكون أكبر عمليات السرقة للفنون منذ الحرب العالمية الثانية".

المصدر: تاس