أردوغان: قاموس المعارضة التركية لا يحوي سوى الفشل
AFP
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قاموس المعارضة التركية لا يحمل في طياته سوى الفشل في تحقيق أي إنجاز.
وأضاف أردوغان: "في قاموسنا يوجد إنجاز المشاريع والتقدم في كل المجالات داخليا وخارجيا، ولكن في قاموس المعارضة التركية لا يوجد سوى الفشل وعدم تحقيق أي إنجاز".
وتابع: "نحن نعرض أمام شعبنا قبل الانتخابات إنجازاتنا وما حققناه.. وحتى الآن لم تعلن المعارضة التركية مرشحها للانتخابات الرئاسية، رغم مطالباتنا المتكررة بإعلان مرشحهم".
وأضاف: "مرة أخرى، أطالب أحزاب المعارضة التركية الستة بإعلان مرشحها للانتخابات القادمة".
وأكد أن بلاده تعزز سطوع نجمها في السياسة الخارجية مع كل أزمة تحدث في العالم.
المصدر: RT