إيران.. وفاة المرجع الديني آية الله محمد صادق روحاني

توفي المرجع الديني آية الله السيد محمد صادق روحاني، مساء يوم الجمعة، عن عمر يناهز 96 عاما.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن مكتب الراحل قال في بيان مساء الجمعة: "انتقل آية الله السيد محمد صادق روحاني إلى رحمة الله والتحقت روحه بأرواح أجداده الطاهرين".

وقالت الوكالة إن آية الله روحاني كان من أبرز تلامذة آیة العظمی السيد الخويي.

وأضافت أنه ألف کتبا عدیدة باللغتین العربیة والفارسیة ومن أهم مؤلفاته، "فقه الصادق" الذي صدر في 41 مجلد.

ولد الفقيد في عام 1926 في مدينة قم.

المصدر: وكالة "مهر" للأنباء