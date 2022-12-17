انتقد النائب في البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لعدم رغبته إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

وأضاف فيليبو، أن رفض زيلينسكي لفكرة التفاوض مع روسيا، ضرب من الجنون، وانعدام للمسؤولية أمام شعبه.

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ودعا الولايات المتحدة، وحلف الناتو، للكف عن إمداد قوات كييف بالأسلحة، والأموال، ووصف نظام كييف الحالي بـ "الفاسد والخطير"، مشيرا إلى سعيه لإطالة أمد الصراع.

يشار إلى أن فيليبو من المتحفظين على السياسات الغربية المتمثلة في دعم قوات كييف بالأموال والأسلحة، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي