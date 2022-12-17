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طرادات أسطول البلطيق الروسي ترسو في ميناء الاسكندرية (صور)

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طرادات أسطول البلطيق الروسي ترسو في ميناء الاسكندرية (صور)
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أعلنت السفارة الروسية في مصر عن رسو طرادات أسطول البلطيق الروسي "ستويكي" و"سوبرازيتيلني" في ميناء الاسكندرية في الفترة الماضية من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وجاء في بيان السفارة الروسية، اليوم السبت: "نحن ممتنون للغاية للسلطات المصرية على الترحيب الحار الذي لقيته السفن الحربية الروسية. وتأتي زيارتهم للإسكندرية في سياق تواصل الزيارات المتبادلة بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، اللتين تحافظ قواتهما المسلحة على علاقات وثيقة منذ ما يقرب من 70 عاما، مما يساعد على تعزيز الصداقة بين شعبينا وتعزيز الاستقرار العالمي".

وزار طاقم السفن الحربية الروسية، السفير الروسي في مصر غورعي بوريسينكو والقنصل العام الروسي في الإسكندرية كارين فاسيليان ودبلوماسيين آخرين.

المصدر: نوفوستي

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