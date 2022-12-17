وسائل إعلام: اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الأرمنية

تم اعتقال اللواء أرايك هاروتيونيان القائد السابق للفيلق الثاني بالجيش الأرمني والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، بتهمة الإهمال، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" عن مصادرها.

وفقا للوكالة، فقد تم احتجاز هاروتيونيان الخميس 15 ديسمبر.

وكان مكتب المدعي العام أعلن في بيان له عن رفع دعوى جنائية في 14 ديسمبر، دون ذكر اسم المتهم ومنصبه، مكتفيا بالقول إنه تم فتح قضية ضد قائد إحدى الوحدات العسكرية الذي بسبب إهماله لم تستطع القوات المسلحة الأرمنية "إيقاف هجوم العدو، ونتيجة لذلك، في 12 مايو 2021، دخلت وحدات من القوات الأذربيجانية بحرية إلى منطقة غيغاركونيك.. واحتلت أرضا خاضعة لسيادة أرمينيا".

وأكدت "سبوتنيك" نقلا عن مصادرها في الأجهزة الأمنية أن العسكري المتهم هو هاروتيونيان.

وذكرت الوكالة أنه تم تعيين هاروتيونيان في وقت سابق رئيسا لإدارة الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان العامة، وشغل هذا المنصب عدة أشهر.

المصدر: "سبوتنيك – أرمينيا"