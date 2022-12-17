أكاذيب بايدن تثير غضب قراء "ديلي ميل"

أثارت كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعه مع قدامى المحاربين في ولاية ديلاوير، غضب وامتعاض قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال الفعالية قال الرئيس الأمريكي إنه زار أفغانستان والعراق 39 مرة، وهو ما يتعارض مع حسابات الصحفيين: وبحسب معطياتهم، تواجد بايدن في هذين البلدين حوالي 20 مرة.

وذكر بايدن خلال اللقاء كذلك، أنه تم منح عمه فرانك ميدالية "القلب الأرجواني" لقاء خدمته في الحرب العالمية الثانية وذلك بعد أن طلب منه والده ذلك في عام 2008. ولكن عم بايدن توفي في عام 1999 أما والده فتوفي في 2002.

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بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن الصحفيون من العثور على أدلة وثائقية تثبت منح فرانك بايدن الميدالية المذكورة.

وامتعض القراء من أكاذيب الرئيس بايدن، ووصفوه بأنه مصاب بمرض الكذب وخائن، وطالبوا أيضا بمحاكمته.

وقال القارئ floridanightmoves: "كل خدمته في منصب الرئاسة، عبارة عن كذبة كبيرة مستمرة".

وأضاف Army infantry 11B: "هذا العجوز الخرف يكذب بشكل مستمر. كبير الكذابين، خائن وجبان".

وقال Vark Pilot: "أصبح ذلك متعبا وبات صفعة على وجه كل أمريكي في الوقت الحالي. نراه يفقد صوابه حرفيا أمام العالم كله، ولا أحد يفعل أي شيء ضد ذلك. يجب سحب الثقة منه".

وتابع Here.I.Stand القول: "يدهشني أن بايدن سمع بوجود أفغانستان".

المصدر: نوفوستي