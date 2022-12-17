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جنوب السودان: مقتل 5 أشخاص في مواجهة قرب البنك المركزي

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جنوب السودان: مقتل 5 أشخاص في مواجهة قرب البنك المركزي
Globallookpress
جوبا - صوة أرشيفية
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أعلنت الشرطة أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن خارج البنك المركزي لجنوب السودان في العاصمة جوبا.

ونفى المتحدث باسم الشرطة دانيال جاستن في وقت متأخر من أمس الجمعة، تقارير عن محاولة سرقة في البنك، وقال إن المسلحين سرقوا أموالا من سيارة متوقفة بالقرب من وزارة البترول.

وأضاف: "طاردت قواتنا الجناة حتى تم القبض عليهم عند البنك المركزي. وعندما وجدوا حاجزنا قرروا إطلاق النار وردت قواتنا بقتل خمسة منهم"، موضحا أن جميعهم من مواطني جنوب السودان.

وأكد البنك المركزي في بيان له أن الحادث وقع خارج مقره مؤكدا عودة الهدوء إلى المنطقة.

المصدر: "أسشيتد برس"

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