تتار القرم يتهمون زعيم الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا بالعمالة للمخابرات وبث الفرقة

وجه أحد قادة مسلمي القرم الروسية اتهاما لزعيم الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا أحمد تميم، بالعمل تحت رعاية الأمن الأوكراني، على بث الفرقة بين تتار القرم وتعطيل مصالح المسلمين عموما.

جاء ذلك في حديث أدلى به حيدر إسماعيلوف، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القرم لوكالة "نوفوستي" تعليقا على الوثائق السرية التي تركها موظفو جهاز أمن الدولة الأوكراني لدى هروبهم من خيرسون في الربيع الماضي، والتي حصلت عليها ونشرتها الوكالة.

وكشفت تلك الوثائق أن نظام كييف أنشأ شبكة عملاء من أنصار تميم، وهو مواطن أوكراني من أصل لبناني، لبسط السيطرة على مجتمع تتار القرم.

وشدد إسماعيلوف على أن "أنشطة ما يسمى بالمفتي أحمد تميم لم تحقق قط مصالح تتار القرم"، مضيفا أن تصرفات تميم وأنصاره، والتي نسقها جهاز أمن الدولة الأوكراني، كانت تهدف إلى إحداث انقسامات في صفوف مسلمي القرم.

وأوضح أنهم "حاولوا إنشاء مختلف أنواع الإدارات الدينية هنا (في القرم) في فترة الحكم الأوكراني"، فيما أثار قيام تميم بإعلان نفسه مفتيا لعموم أوكرانيا، غضبا في جميع أوساط مجتمع تتار القرم، الذين لم يعتبروه زعيما روحيا لهم.

وحسب الوثائق التي نشرتها "نوفوستي"، فإن الأجهزة المتختصة الأوكرانية كانت تتجسس على ممثلي تتار القرم، وتفرض قيودا على ممارسة الحريات الدينية وبناء المساجد، مع توفير الدعم الشامل لأنصار تميم، وقمع كل الأصوات المنتقدة له في مجتمع تتار القرم.

المصدر: "نوفوستي"