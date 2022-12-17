مدير الاستخبارات المركزية: "تيك توك" تهديد حقيقي للأمن القومي للولايات المتحدة

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إن شعبية تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني" تيك توك" تثير قلق واشنطن، منوها بأنه يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي.

وأضاف بيرنز، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام: "أعتقد أن هذا التطبيق مصدر قلق حقيقي للحكومة".

ولفت إلى أنه يشارك المسؤولين مخاوفهم الذين يصفون التطبيق بأنه تهديد للأمن القومي.

وأضاف بيرنز، "تيك توك هي شركة صينية، مما يعني أن الحكومة الصينية ستكون قادرة على الإصرار على الوصول إلى معلومات المستخدمين من الولايات المتحدة وحصولها على المعلومات، وكذلك التحكم في المحتوى على الشبكة الاجتماعية".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على مشروع قانون يحظر تثبيت تيك توك على الأجهزة الإلكترونية للحكومة الفيدرالية. ويحظر أيضا استخدام التطبيق الشهير لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها من قبل موظفي الحكومة في ولايات جورجيا وتكساس وألاباما وشمال وجنوب داكوتا.

المصدر: نوفوستي