أكد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن العقوبات الغربية لطالما كانت علامة مميزة تسم الوطنيين الحقيقيين في روسيا.

وأشار سلوتسكي إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأحزاب البرلمانية هي في الأساس عقوبات ضد اختيار الشعب الروسي.

وقال: "ضم الاتحاد الأوروبي جميع الأحزاب البرلمانية الخمسة إلى حزمة العقوبات التاسعة. في الواقع، فرض المسؤولون الأوروبيون عقوبات ضد اختيار الشعب الروسي، وبشكل عام ضد الجميع، حيث أن القوى السياسية الممثلة في مجلس "الدوما" تعبر بشكل مباشر عن ذلك".

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المصدر: تاس