طفل من دونباس يؤازر الجنود الروس على أحد الحواجز العسكرية

يدأب الطفل كيريل البالغ من العمر تسع سنوات على رفع معنويات جنود الجيش الروسي ويؤازرهم في الخدمة بإحدى نقاط التفتيش في إقليم دونباس جنوب غربي روسيا.

وقال كيريل لمراسل وكالة "نوفوستي": "مهمتي هي التلويح لأفراد الجيش وتأدية التحية لهم. أنا أساعدهم معنويا، وأحسن مزاجهم".

وأضاف الطفل كيريل أنه سيلتحق بالخدمة العسكرية بعد أن يكبر، ذلك لأن "الجندي الحقيقي يجب أن يحمي الأطفال والنساء، وأن يكون لطيفا وشجاعا وكريما".

وقال: "أريد أن أصبح طيارا أو قائد دبابة".

المصدر: نوفوستي