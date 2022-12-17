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الإعلان عن أول صاروخ باليستي تركي أسرع من الصوت

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الإعلان عن أول صاروخ باليستي تركي أسرع من الصوت
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أعلنت شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية أنها أطلقت لأول مرة من طائرة "بيرقدار أقينجي" المسيّرة صاروخا أسرع من الصوت، أصاب هدفه بدقة على بعد 100 كم.

ونشرت الشركة مشاهد عبر "تويتر" لإطلاق الصاروخ "TRG-230-iHA".

وقالت الشركة: "نواصل تجاوز الحدود بقدراتنا الهندسية الوطنية".

ويراوح المدى الفعال للصاروخ بين 20 و150 كيلومترا، وقادر على ضرب أهدافه بدقة عالية، ويعد أول صاروخ باليستي تركي أسرع من الصوت يتم إطلاقه من الجو.

 

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية

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