الروسي فينيك المعتقل في الولايات المتحدة يطلب الإفراج عنه بكفالة

طالب الروسي ألكسندر فينيك المعتقل في الولايات المتحدة بتهمة تبييض الأموال بالإفراج عنه بكفالة، معبرا عن خيبة أمله جراء إطالة أمد المرافعات في قضيته.

وجاء في الوثائق القضائية التي نشرها فريق محامي فينيك، أن موكلهم "يشعر بخيبة أمل، ويعتقد أنه يجب الإفراج عنه بكفالة أو منحه إمكانية الاستفادة من الحق في النظر السريع في قضيته، لأن الحكومة (الأمريكية) لم تنفذ التزاماتها في ما يتعلق بتعهداتها تقديم الأدلة في القضية".

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يذكر أن فينيك اعتقل في اليونان عام 2017 بطلب الولايات المتحدة التي تتهمه بتبييض مليارات الدولارات من الأموال عبر منصة لتجارة العملات الرقمية.

وفي يناير 2020 تم تسليمه لفرنسا التي وجهت إليه تهما جنائية أيضا، وبعد انقضاء مدة عقوبته في فرنسا تم تسليمه للولايات المتحدة في أغسطس الماضي.

المصدر: نوفوستي