بايدن يوقع على ميزانية قصيرة لتجنب إغلاق الحكومة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على مشروع ميزانية أسبوعية للبلاد، سعيا لمنع الحكومة من الإغلاق بسبب نقص التمويل.

وستوفر الميزانية الأسبوعية تمويلا حكوميا في الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر، وتجنب الإغلاق وإعطاء المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية كاملة لعام 2023.

وتمت الموافقة على الميزانية مسبقا من قبل مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء توقيع بايدن بعد يوم واحد فقط من تصويت مجلس الشيوخ على إقرار الميزانية، والذي سيبقي مستويات الإنفاق الحكومي دون تغيير لمدة أسبوع إضافي.

ومرر مجلس النواب القرار، أمس الخميس، في اليوم بتصويت بأغلبية 224 صوتا مقابل 201.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي